Arriva "Kitt" in piazza: tutti in posa per i selfie con Supercar

MACERATA - Un tuffo nel passato (o nel futuro?), specialmente sentendo il rombo dei motori e la voce inconfondibile di Kitt in Piazza Cesare Battisti. Negli anni, in molti si sono ritrovati a seguire le prodezze di Supercar, dal titolo originale Knight Rider, sognando di poter possedere una macchina simile. E tra tutti coloro che lo hanno sognato, c’è anche uno tra questi che ha avuto il coraggio di crearla, ovvero Carmine Luise della Clion, azienda sponsor tecnico dell’evento in corso questi giorni, Villaggio Digitale, che per giunta si concluderà domani. «Sono 15 anni che lavoro a questo progetto, - ha dichiarato Luise – montando pezzo per pezzo, fino a creare una riproduzione fedele della famosa macchina degli anni ‘80. Solitamente la tengo nel mio garage, ma grazie a questo evento ho deciso di metterla a disposizione per il weekend, facendola ammirare a chiunque voglia». Non sono mancate foto ricordo e visi stupiti nel vedere una macchina che è rimasta nei ricordi di tanti. Ma questa è solo una delle tante sorprese del Villaggio Digitale.