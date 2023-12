Macerata, vola dallo scooter dopo l'urto con un'auto: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

MACERATA - Auto contro scooter in via Cioci, il motociclista è stato trasferito a Torrette. È successo questo pomeriggio a Macerata, la dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione da parte della polizia locale. A causa dell'impatto, la persona in sella alla due ruote è stata sbalzata a terra. Subito sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno deciso per il trasferimento del ferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.