Macerata, giocattoli e articoli da cucina potenzialmente pericolosi: la Finanza ne sequestra 35mila

MACERATA – Giocattoli e articoli da cucina potenzialmente pericolosi, non conformi alla normativa in materia di sicurezza, maxi sequestro da parte delle Fiamme Gialle: oltre 35mila prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Macerata in un negozio della provincia. E ora che il Natale è alle porte e crescono i consumi l'attenzione delle Fiamme Gialle è ancora più alta.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale della provincia, per condurre accertamenti sulla sicurezza prodotti: attività, questa, volta alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori economici che operano nel rispetto delle regole. In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrati diverse migliaia di giocattoli e accessori da cucina, per un totale complessivo di oltre 35.000 articoli, non conformi all’attuale normativa e, pertanto, potenzialmente pericolosi e dannosi per la salute umana. Si è proceduto, dunque, al sequestro amministrativo degli articoli irregolari. Il responsabile dell’azienda, cui sono state comminate sanzioni amministrative da un minimo di euro 2.016 ad un massimo di euro 35.823, è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l’adozione di provvedimenti nei suoi confronti.

