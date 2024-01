MACERATA Prendono forma club house e spogliatoi del nuovo campo da rugby a Villa Potenza nel cantiere dove sarà costruito l’impianto destinato alla palla ovale che ospiterà l’attività della società Banca Macerata Rugby. L’impresa Edilizia Crocioni, che si è aggiudicata l’appalto per un importo contrattuale complessivo di 2.029.037 euro e per un tempo pari a 300 giorni per completare i lavori, sta procedendo in maniera molto veloce: l’impresa lavora in questa prima fase sulla costruzione degli spogliatoi, di una club house di oltre 400 metri quadri e un locale tecnico per gli impianti. Le fondazioni sono state gettate e così anche l’impalcato: entro qualche settimana è previsto il montaggio dei solai e successivamente del tetto di queste strutture.

I dettagli

Il progetto iniziale è stato leggermente modificato: la collocazione è stata spostata di circa 25 metri per consentire la salvaguardia delle tombe di epoca tardo-romana che sono state ritrovate durante scavi preliminari. Successivamente si procederà alla costruzione dei due campi da rugby che potrebbero vedere i primi scavi già ad inizio aprile. Infatti il finanziamento con fondi Pnrr prevede la realizzazione di due nuovi campi da rugby (uno in sintetico e uno in erba) per allestire un polo sportivo di riferimento regionale. Il progetto è stato stilato dagli uffici comunali in un dialogo costante anche con i tecnici della Federazione di Rugby, approvato dal Coni, che hanno potuto offrire utili indicazioni specifiche per far sì che i campi siano utilizzabili al meglio: sarà realizzato un nuovo campo da rugby in erba naturale che verrà affiancato da un secondo campo più piccolo.

«Il cantiere del nuovo campo da rugby sta procedendo a gonfie vele e dopo tutte le difficoltà che erano emerse non era per nulla scontato -afferma il presidente del Macerata Rugby, Rolando Mozzoni -. Quindi va fatto sicuramente un plauso all’amministrazione per aver fatto di tutto per portare avanti questo progetto. Sarà una nuova destinazione che sicuramente ci darà molta più visibilità e lustro, dove finalmente potremo organizzare tornei di ogni genere e ospitare partite anche di campionati di livello nazionale. È stato un lavoro lungo dieci anni, iniziato con l’acquisizione dell’area passato col progetto esecutivo fatto da Comune e Federazione che ha accorciato i tempi per poter dare inizio ai lavori. Sarà una magnifica nuova casa del rugby, se la merita il club, lo meritano tutti i genitori che portano i loro figli a fare questo sport, ma soprattutto lo meritano tutti i ragazzi che hanno scelto questo sport e che hanno creduto in noi. Dopo tanti anni e tanti tentavi finalmente il sogno si sta avverando. Per me è per la mia società è sicuramente uno stimolo in più per fare sempre meglio per il rugby maceratese». Sarà la nuova casa del Banca Macerata Rugby che potrà traslocare dall’attuale collocazione dell’impianto nella zona dell’Anfiteatro.