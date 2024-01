Montefano, scomparso un giovane di 22 anni: ha una Seat Arona nera con il tettino bianco e con indossa una felpa rossa

MONTEFANO - Apprensione a Montefano per la scomparsa di un giovane di 22 anni di cui non si hanno più notizie da ieri sera. I genitori hanno presentato una denuncia di scomparsa alla locale stazione dei carabinieri e anche gli amici hanno lanciato un appello per trovarlo. Ieri sera, dopo cena, il giovane ha detto alla famiglia che sarebbe andato a casa di un’amica a Porto Recanati.

Questa mattina, però, i genitori, non vedendolo rientrare, si sono preoccupati. A quel punto, contattando la giovane che avrebbe dovuto incontrare il 22enne, è emerso che il ragazzo non si è mai presentato a Porto Recanati. La famiglia ha quindi deciso di presentare la denuncia di scomparsa e, come da prassi, è scattato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Il 22enne è uscito a bordo di una Seat Arona nera con il tettino bianco e con indosso una felpa della Coca Cola rossa.