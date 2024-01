MONTEFANO - Festa a Montefano per l'ultracentenario Aurelio Paolini che tocca il traguardo dei 104 anni e diventa l'uomo più longevo del paese. Il sindaco Angela Barbieri, a nome del Comune, lo ha omaggiato per la «sua vita straordinaria come un viaggio affascinante attraverso epoche e cambiamenti e testimonianza di resilienza, saggezza e amore».

Una vita piena e vissuta tra mille avventure: reduce della seconda Guerra mondiale, dove era stato prigioniero in Africa, aveva stretto amicizia con il campionissimo, l'indimenticato ciclista Fausto Coppi. Lucido e con una memoria d'acciaio passa le sue giornate tra la messa in televisione e camminando, aiutandosi con un deambulatore, in casa. Ma le battaglie della vita vanno avanti anche in vecchiaia tra il Covid, superato lo scorso ann,o e notizie internazionali di guerra sulla stampa, che ancora lo sconvolgono e gli riportano alla memoria ricordi non sempre piacevoli. A tutti i nipoti ha rinnovato, anche in questa occasione, il suo lascito «fate sempre la pace, mai la guerra». Ha spento le candeline alla presenza della moglie Diva, anche lei ultranovantenne, dei figli Franco e Pietro, delle nuore, dei nipoti e pronipoti.

Davanti alla torta ha espresso il suo desiderio e chissà se ha già messo nel mirino il prossimo traguardo ultracentenario.