Gina ha festeggiato 104 anni L’Associazione carabinieri la nomina socia onoraria

POTENZA PICENA - La “nonnina” di Potenza Picena, Gina Bagnarelli, ha festeggiato l’invidiabile traguardo dei 104 anni. E lo ha fatto stretta dall’amore della sua famiglia e dei tanti concittadini che hanno voluto dimostrarle il loro affetto partecipando al compleanno-evento svoltosi in un locale pubblico del centro storico. La signora Gina, che gode di una forma invidiabile, vive con il figlio Roberto e per tutta la vita si è dedicata alla cura di ben quattro generazioni della sua famiglia, di cui è tutt’ora fulcro e punto di riferimento. Nata nel 1915 a Passatempo di Osimo, ha attraversato due Guerre Mondiali prima di trasferirsi a Potenza Picena. A festeggiare l’ultracentenaria anche la Sindaco Noemi Tartabini e il Presidente del Consiglio Comunale Mirco Braconi, in questo caso nel doppio ruolo: quello istituzionale e quello di nipote della signora Gina. L’associazione nazionale carabinieri 83 Parco del Conero di Ancona ha consegnato alla signora Gina il diploma di socia onoraria.