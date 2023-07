MONTEFANO - La dea bendata bacia Montefano. Sembra che la cosa della dea Fortuna continui a sorvolare le Marche e, in particolare, il Maceratese. Sarà pure bendata, ma nella zona di Montefano ci vede bene. Giovedì scorso, infatti, con un gratta e vinci del concorso “Il Miliardario Mega”, un fortunato vincitore - che al momento resta ignoto - ha portato a casa un bottino da 500mila euro. Il tagliando è stato acquistato nella tabaccheria Caporaletti di Montefano, dei fratelli Giacomo e Giorgio Caporaletti.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Montefano, con 10 euro ne vince 500mila a “Il miliardario mega”





I due fratelli, all’apertura di ieri pomeriggio, non sapevano ancora nulla. Poi è iniziato ad arrivare un tran tran di telefonate da parte di chi voleva sapere se quanto riportato sui siti dedicati al gioco e alle scommesse fosse vero. Subito è scattato il controllo del sistema telematico ed ecco la fantastica conferma. «È vero, nella nostra tabaccheria sono stati vinti 500mila euro - dicono ancora emozionati -. Non sappiamo chi sia però». Resta ignoto, infatti, per il momento, il fortunato vincitore, ma è chiaro che in paese è già partito il toto nomi. «Difficile capirlo - proseguono i tabaccai -. La nostra clientela è al 90% del posto, ma non escludiamo che possa essere anche un turista o qualcuno di passaggio».

Trovandosi Montefano nelle vicinanze di Porto Recanati e Recanati, infatti, è probabile che qualche bagnante o un visitatore interessato alla città leopardiana, possa aver sostato anche nella tabaccheria di Montefano. Quella zona, tra l’altro, non è nuova alla dea bendata: a febbraio scorso Montecassiano e Montegranaro esultavano per le maxi vincite al Superenalotto.

Nel Maceratese, cinque fortunati vincitori avevano portato a casa, grazie allo stesso sistema acquistato nella stessa tabaccheria, ben 4,1 milioni ciascuno. Un totale di oltre 20 milioni. Qualche giorno prima a Montelupone, un grattino (il Maxi Miliardario) aveva regalato due milioni a un altro fortunato giocatore. Nella prima decade di luglio, la notizia che nella città leopardiana è stato centrato un 5 da 194.629,76 euro.