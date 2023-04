MACERATA Cade da una scala e batte violentemente la testa. È ricoverato a Torrette in gravi condizioni un carrozziere di 56 anni. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri - erano circa le 11.45 - in un autodemolitore di Villa Potenza dove l’uomo si era recato per recuperare alcuni componenti di un’auto. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dai proprietari dell’attività a visionare alcune auto, il 56enne sarebbe salito su una scala per controllare uno dei mezzi impilati.

Le auto infatti si trovavano una sopra all’altra e il 56enne avrebbe controllato la terza vettura in pila. A un certo punto però - forse nell’aprire lo sportello dell’auto - avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, da un’altezza di circa due metri e mezzo. L’uomo è stato trovato a terra privo di sensi. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, hanno deciso di allertare Icaro per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona in codice rosso. Sono intervenuti anche la polizia e gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, diretto dalla dottoressa Lucia Isolani) dell’Ast di Macerata che si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.