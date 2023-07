CINGOLI Ladri in azione in località San Flaviano (frazione cingolana tra Villa Strada e Villa Torre) e in località Campana, a un chilometro dal centro, lungo la strada regionale 502. Nel primo caso scarso il bottino: i malviventi hanno portato via una catenina e un braccialetto, lasciando invece uno smartphone nuovo di zecca che era custodito in un cassetto. Messe a soqquadro tutte le stanze.



La finestra



I malviventi hanno forzato una finestra sul retro della casa, vuota al momento del colpo, e sono entrati per agire indisturbati mentre i proprietari erano al lavoro. Ma non sono passati inosservati ai residenti delle abitazioni vicine. C’è infatti chi ha notato una macchina sospetta fermarsi davanti all’ingresso principale dalla casa presa di mira dai ladri: qualcuno è sceso dall’auto ed ha suonato al campanello, forse per vedere se i proprietari fossero in casa. Nessuno però si è affacciato. Allora l’auto è ripartita, ritornando però pochi minuti dopo e parcheggiando questa volta sul retro della casa. Erano circa le 21 quando i malviventi sono entrati in azione. Ad accorgersi del furto la proprietaria al ritorno dal lavoro, attorno all’una di notte. Subito tanta paura, pensando che i ladri fossero ancora dentro, poi la chiamata ai carabinieri. Il secondo colpo nella notte tra sabato e domenica: questa volta in località Campana, con i proprietari che erano usciti.



La scoperta



Al rientro hanno trovato la cassaforte (murata dietro a uno specchio) tagliata con un frullino e aperta. Al su interno non c’erano più i monili d’oro e circa 400 euro in contanti. Un bottino di circa tremila euro. I proprietari sono tornati a casa verso la mezzanotte e vedendo i portelloni di una finestra aperti hanno capito che qualcuno fosse entrato in casa. Sul posto i carabinieri di Cingoli guidati dal maresciallo Umberto Paglioni che ha subito avviato le indagini.