TOLENTINO - Grave incidente a Tolentino, una donna trasportata a Torrette. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una donna questa mattina è stata investita da un'auto in via Sandro Pertini. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. La donna è stata trasportata all'ospedale di Torrette ad Ancona.