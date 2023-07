Perde il controllo del camion e si ribalta all'ingresso della superstrada di Camerino: autista grave

CAMERINO Perde il controllo del camion e si ribalta sulla rotatoria all’ingresso della superstrada a Camerino. Paura nel tardo pomeriggio. L’allarme è scattato intorno alle 19 quando un camion, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato.

Portato il eliambulanza a Torrette

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, prestate le prime cure all’autista, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del camion e del luogo dell’incidente.