Macerata, schianto in moto contro un furgone: ferita coppia di diciottenni in via Morelli. Il soccorso di un volontario che si trovava casualmente in zona

MACERATA - Schianto tra una moto e un furgone all’incrocio tra via Morelli e via Mazenta a Macerata. Feriti due diciottenni che viaggiavano in sella alla due ruote: entrambi sono stati trasportati in ospedale. A prestare i primi soccorsi sul posto il presidente della Croce Rossa di Ancona, Gianni Barca. È stato lui ad avvertire il 112. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con due ambulanze e l’automedica.

Il volontario che ha agito subito

«Ero lì per caso - racconta Barca - stavo parlando con un collega della Croce Rossa di Macerata quando è avvenuto lo schianto.