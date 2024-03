RECANATI Presentazione ufficiale ieri pomeriggio per il candidato sindaco Emanuele Pepa, sostenuto da tutto il centrodestra recanatese: i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e Lega e le liste civiche Costituente Popolare, Per una Recanati migliore e In Comune. Presenti all’incontro, che si è tenuto all’auditorium del campus “L’Infinito”, anche molti rappresentanti politici provinciali e regionali, ad iniziare dal governatore Francesco Acquaroli.

APPROFONDIMENTI LO SPACCIO Bazar della droga in centro storico: pusher in manette, 25.400 euro in casa C'ERA UNA RAGAZZA / MACERATA Manola Fontana, ballerina e ristoratrice: «Conquistata dal mio Gianni. All’inizio lo snobbavo»

L’intervento

Pepa, davanti a una folta platea, ha tracciato le sue linee programmatiche sottolineando il valore della coalizione che lo sostiene: «Siamo qui uniti e l’essere insieme, impegnarci a fare qualcosa per cambiare con passione e creatività, condividere ideali, valori e progetti per Recanati, è il nostro punto di forza. Io non sono un politico, di quelli che si muovono bene nelle segrete stanze del potere, ma sono, come in molti mi definiscono, un uomo del fare, una persona concreta ed entusiasta di quello che il futuro potrà riservare alla città intera, a chi ogni giorno si trova a combattere con i mille problemi irrisolti di Recanati: dalla viabilità alla manutenzione delle strade, dalla scarsa sicurezza alla carenza di servizi sociali e sanitari, dai trasporti alle scuole, da un centro storico sempre più vuoto alle periferie sempre più abbandonate». Ha portato l’esempio del gioco del rugby per spiegare come sarà la sua amministrazione, sottolineando il valore della squadra: «Da imprenditore so bene il valore di una squadra coesa con cui condividere gioia e delusioni, sudore e allegria».

Gli obiettivi

Non è mancato un accenno al programma, dalle piccole cose quotidiane da sistemare ai grandi progetti: infrastrutture, strutture sportive e scolastiche, residenze protette per chi non è più autonomo, case popolari, specie per giovani famiglie. I sogni, ha confessato Pepa, sono tanti: «La realizzazione di una bretella per liberare la zona dello stadio dall’assedio del traffico in occasione di eventi sportivi, una migliore viabilità esterna per la città e la rivitalizzazione del centro storico. Il mio impegno prioritario, comunque, sarà quello di essere trasparente e disponibile all’ascolto con tutti e con me, se avrò l’onore di guidare Recanati, sarà tutta l’amministrazione comunale a garantirlo». Pepa ha lanciato, quindi, i prossimi impegni della campagna elettorale. Si parte subito, già da oggi, con l’incontrare i quartieri e le associazioni per capire meglio i problemi irrisolti e con l’avvio di un filo diretto con i cittadini attraverso la piattaforma online “Oltre l’Infinito” dove ognuno, in forma anonima, potrà esprimere le proprie idee o far presente le questioni da risolvere.

L’impegno

Si è salutato con un affettuoso abbraccio, alla fine, con Francesco Acquaroli che a Recanati non è venuto a mani vuote, annunciando un impegno importante per uno dei problemi più grossi per la città, la sanità. «Entro l’estate sarà installata a Recanati la nuova Tac e questo sta a significare che il Santa Lucia per la Regione è un presidio importante. Sappiamo bene le difficoltà, dalle normative stringenti alla carenza di personale, ma su Recanati abbiamo intenzione di investire, e non solo sulla sanità, tema per il quale, comunque, organizziamo a breve uno specifico incontro pubblico. Come promessa faccio mio uno slogan di Pepa: “Insieme rendiamo grande Recanati”».