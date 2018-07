Fa gli auguri a Mussolini sui social, il consigliere Pepa finisce sulla graticola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L’esponente del centrodestra, Gian Luigi Pepa, fa gli auguri su Facebook a Benito Mussolini e il web insorge, fino ad arrivare alla richiesta di dimissioni da consigliere della società partecipata Multiservizi. Il forzista ha scritto sul Gruppo Fb “Movimento nazionale per la sovranità di San Benedetto” : «Oggi nasceva Benito Amilcare Andrea Mussolini (Dovia di Predappio 29 luglio 1883 – Giulino di Mezzegra 28 aprile 1945) è stato un politico, dittatore, giornalista italiano. Buon compleanno alla memoria». Quanto basta per far insorgere il web che grida allo scandalo. Subito la richiesta di dimissioni da consigliere del consiglio di amministrazione della Multiservizi da parte del centrosinistra. «Si tratta di un gruppo segreto – spiega l’avvocato Pepa – dove spesso vengono ricordati i natali di personaggi storici e non ultimo Mussolini. Non mi sarei mai aspettato tante polemiche. Ho fatto tanto per questa città, sia dal punto di vista sociale che artistico, con le mie aste e i miei convegni di conseguenza mi è sembrata una reazione fuori dalle righe, sono un semplice appassionato di storia». Quindi avrebbe fatto anche gli auguri a Stalin? «No, mai - risponde Pepa- Al massimo potrei ricordare la figura del Che. È ovvio che mi riconosco nella compagine di centrodestra».