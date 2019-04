Manifesti in memoria di Mussolini: tanto veleno tra Paolorossi e Bianchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - I manifesti per ricordare la morte di Benito Mussolini, affissi in vari punti della città accanto agli altri necrologi, hanno sollevato un vespaio di polemiche a Filottrano. Commenti e reazioni scomposte anche sui social. E se tutti i leoni da tastiera hanno preferito indignarsi senza agire concretamente per chiedere la rimozione dei manifesti redatti da Forza Nuova, c’è pure chi per quei manifesti ha oltrepassato il limite finendo per essere denunciato. Parliamo dell’avvocato maceratese Renato Bianchini che, commentando sui social l’articolo sui manifesti per il ricordo di Benito Mussolini, ha usato toni aspri e offensivi nei confronti del sarto Luca Paolorossi. Una querelle personale che stavolta è finita con una denuncia da parte di Paolorossi, che a seguito del post si è recato alla stazione Carabinieri di Filottrano per sporgere denuncia per diffamazione a mezzo social.«Sono sincero fino all’ultimo – commenta Paolorossi sui social - non condivido l’affissione di questo cartello funerario, in questo momento Filottrano non ha bisogno di andare agli onori della cronaca per la nostalgia del passato. Filottrano ha bisogno di gente come me e tanti altri che ogni giorno si sveglia per migliorarla dando lavoro, portando gente e divulgando foto e contenuti di un paese oggi di serie A con personaggi illustri e imprenditori capaci». E riferendosi all’avvocato Bianchini: «grazie all’avvocato Bianchini che anche questa volta mi ha aiutato a farmi un po’ di pubblicità. Beh avvocato hai proprio sbagliato… perciò adesso devi essere punito».