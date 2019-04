Manifesti di Forza Nuova in memoria di Mussolini E nessuno li rimuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - La storia si ripete. Nulla a che fare con i valori della memoria. A Filottrano ieri mattina, in centro storico, sono apparsi manifesti di cordoglio nell’anniversario della morte di Mussolini, avvenuta il 28 aprile del 1945. Necrologi col nome del dittatore - affissi accanto a quelli dei filottranesi scomparsi di recente - accompagnati dalla scritta «i Camerati Filottranesi lo ricordano». Firmato: “Forza nuova-Filottrano”. Nel pomeriggio erano ancora lì, nessuno li aveva rimossi. E, fatto ancor più inquietante, manifesti simili erano già apparsi gli anni scorsi.L’indignazione corre anche su Facebook, dove sul gruppo Filottrano è viva un utente ricorda la legge 645/1952 che «sanziona chiunque promuova od organizzi sotto qualsiasi forma, la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche». E incalza: «Visto che questa cosa si ripete ogni anno non sarebbe ora che l’amministrazione comunale facesse rispettare la legge sopracitata denunciando i responsabili dell’affissione?». Un dubbio al quale il sindaco di Filottrano, Lauretta Giulioni, risponde con un secco: «Domani (oggi, ndr) andrò in Comune e affronterò la questione. Farò ciò che devo».