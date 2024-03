MACERATA I carabinieri hanno inferto un nuovo duro colpo allo spaccio di droga. L’operazione parta la firma dei militari del Reparto operativo–Nucleo investigativo del comando provinciale insieme ai colleghi della Sezione operativa della Compagnia di Macerata. Nella serata di sabato scorso è stato arrestato un 27enne di origine albanese, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine.

La ricostruzione

È stato fermato nella zona del campo sportivo di Villa Potenza al termine di una prolungata attività di osservazione e pedinamento. I carabinieri guidati dal tenente colonnello Massimiliano Mengasini da tempo erano sulle sue tracce poiché sospettato di traffici illeciti. Subito controllato, è risultato in possesso di circa quattro grammi di cocaina, suddivisi in 5 confezioni già pronte per essere spacciate. Poi è scattata la perquisizione nell’abitazione in cui è domiciliato, nel centro storico di Macerata. Qui sono stati trovati ulteriori 260 grammi di cocaina, circa 350 grammi di marijuana e 25.400 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività spaccio. C’erano anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

La considerevole quantità di cocaina e marijuana, secondo gli investigatori, sul mercato avrebbe assicurato introiti per circa euro 40.000. Un blitz che conferma l’attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Macerata nella lotta allo sballo. A preoccupare l’Arma è la diffusione del fenomeno tra i giovani e i giovanissimi, verso i quali «si ripone la massima attenzione - sottolinea lo stesso comando provinciale parlando in generale del fenomeno -, anche attraverso specifici servizi nei pressi delle scuole, dei luoghi di aggregazione giovanili nonché sui mezzi di trasporto pubblico locale, i cui risultati hanno dimostrato l’efficacia del dispositivo messo in atto».

Gli accertamenti

Per quanto riguarda l’arresto dell’albanese, il materiale rinvenuto dai carabinieri è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giovane è stato portato nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Ulteriori accertamenti saranno svolti per ricostruire la rete dei contatti del pusher, con l’obiettivo delineare tutti i contorni del giro di spaccio.