Pietro Polverini, poeta e filosofo si è spento ad appena 30 anni a Fiastra

FIASTRA - Cordoglio per la scomparsa di Pietro Polverini. Poeta e filosofo, aveva 30 anni, e si è spento all'istituto Santo Stefano di Porto Potenza dove era ricoverato a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni. Originario di Fiastra, era laureato in Filosofia all'Università di Macerata dove era rimasto come senior tutor. La poesia era la sua grande passione, tanto che aveva pubblicato anche il libro "Indice sommario di sbiadimento". I funerali domani alle 10.30 nella basilica di San Nicola a Tolentino.