CIVITANOVA «Più passava il tempo, più pensavamo al peggio. Mia figlia ha perso completamente la cognizione del tempo ed è andata anche veloce». Ora che è finito tutto per il meglio, la mamma della tredicenne racconta quelle che sono state ore di grandissima preoccupazione. «Una domenica che non dimenticheremo. Noi stavamo in campagna, mia figlia stava facendo dei giretti a cavallo e avevamo portato la cagnolina Luma che abbiamo preso in canile da circa un mese – ha raccontato –. La cagnolina improvvisamente ha cominciato a correre. Si è allontanata e così ci siamo messi a cercarla. Ad un certo punto ho detto a mia figlia: «prendo la macchina» e lei mi ha risposto: «vai tu, ti aspetto qui». Ma lì lei non c’era. Ho trovato il cane, poi ho chiamato mio padre e mio marito: anche loro lo stavano cercando. Ho chiesto loro se mia figlia fosse lì. Ma lei era scomparsa. Ho fatto la strada che va verso Le Giare, il nonno è andato verso il lungomare Nord. Io sono andata da mia suocera, che abita in zona ippodromo, ma niente. Così ho chiamato i soccorsi. La paura era che qualcuno avesse potuto prenderla o fosse finita in un fosso. Lei, invece, è arrivata in spiaggia, ha percorso il lungomare fino al centro, poi è andata verso casa di mia madre, a Villa Eugenia. Ma mamma non c’era. Così lei si è fermata pure a guardare la Tv. Poi è uscita ed è andata verso casa nostra, a Santa Maria Apparente. Fondamentale è stata la mia amica, che ha cominciato a cercarla e l’ha trovata lì, proprio sotto casa».