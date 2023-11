Civitanova, esce con il cane ma non fa ritorno a casa: ritrovata dopo qualche ora una ragazzina di 13 anni. Foto e video

CIVITANOVA Tredicenne scompare tra le campagne di Civitanova, scatta la task force per cercarla. La ragazzina, 13 anni, si era allontanata per cercare la cagnolina e ha perso di vista la mamma. Senza telefono, ha percorso a piedi una quindicina di chilometri, intenzionata a tornare a casa, a Santa Maria Apparente. Un'amica di famiglia l’ha vista nei pressi dell’abitazione e, sapendo dell’allarme in corso, l’ha riportata dai familiari.

Guarda foto e video di Mauro Cognini

Il lieto fine

E così la vicenda è finita nel migliore dei modi. Tanto spavento, ma il sorriso è tornato sulla bocca di tutti quando la tredicenne è tornata dalla sua mamma e dal resto della famiglia, che la andava cercando ovunque. L’allarme è scattato oggi, 12 novrembre, intorno alle 11.30. La tredicenne e la sua famiglia si trovavano nell’appezzamento di terra in campagna di proprietà, in contrada Castelletta, nelle campagna sotto Civitanova Alta. Sul posto carabinieri (in azione anche l'elicottero), polizia e vigili del fuoco (con droni e cinofili).