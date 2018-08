Dissequestrata la casa di nonna Peppina Potrà tornare a Fiastra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - Dissequestrata la casetta di Giuseppina Fattori, 95 anni, per tutti Nonna Peppina. Il provvedimento della magistratura mette la parola fine a una vicenda che ha fatto discutere per mesi, animando il dibattito anche sul fronte politico. L'anno scorso l'anziana aveva dovuto abbandonare la sua casetta di legno, a San Martino di Fiastra, in quanto dichiarata abusiva. Attualmente la donna si trova in una Rsa a Castelfidardo, dove sta effettuando la riabilitazione. Alcune settimane fa era stata ricoverata all'ospedale di Camerino a seguito di un malore.