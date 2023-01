CORRIDONIA - Ha scelto il kartodromo Cogiskart Valentino Rossi per allenarsi in vista della 24 ore di Dubai. Ieri il Dottore è tornato ancora una volta sul circuito corridoniano, dove non è raro trovarlo a sfrecciare a bordo di un kart.

VR46 ha ironizzato sul suo profilo Instagram riguardo il presepe assemblato dallo staff del kartodromo all’interno di una curva: «Non avevo mai girato col presepe in pista», ha scritto postando una foto durante un giro con la sua piccola monoposto. Valentino era stato già la scorsa estate al Cogiskart, dove incontrò le allora consigliere di opposizione, oggi sindaco e vice, Giuliana Giampaoli e Nelia Calvigioni.