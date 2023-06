CORRIDONIA - Svolta storica da Santoni. Eraldo Poletto è stato nominato amministratore delegato dell’azienda. È il primo manager esterno alla famiglia fondatrice. Prende il posto di Giuseppe Santoni che assume l’incarico di presidente esecutivo. Il primo si occuperà soprattutto della gestione operativa dell’impresa. Giuseppe si focalizzerà sulla visione strategica, sullo sviluppo dell’export e di altri prodotti che affiancheranno le calzature.

Già membro del Cda di Santoni, Poletto ha una lunga carriera alle spalle, con esperienza da ceo in Stuart Weitzman, Salvatore Ferragamo, Furla e Diesel. «Un cambio organizzativo fondamentale per guidare lo sviluppo strategico del marchio e per consolidare la sua rilevanza a livello internazionale, mantenendo sempre una forte connessione con le proprie radici. Una trasformazione già avviata con la definizione di un piano di rinnovamento strategico interno» si legge nella nota dell’azienda.



Per Giuseppe Santoni «operare insieme a Eraldo Poletto, avendo un obiettivo comune, rende il percorso più agevole e gli obiettivi più facilmente raggiungibili. Avere una visione strategica condivisa significa creare un sentiero dove tutti poi cammineranno sicuri. Bisogna potenziare il sapere e ampliare ancor più la nostra conoscenza per garantire continuità all’eccellenza. Il mio desiderio era quello di trovare la persona giusta con cui intraprendere un nuovo e stimolante percorso di crescita per portare Santoni a raggiungere obiettivi ancora più sfidanti».

Un innesto importante nell’organico dell’azienda che lo definisce: «Un investimento sulle persone e sulle competenze». Santoni ha chiuso l’anno scorso con entrate a 98,6 milioni di euro (+46% sul 2021 e +20% sul 2019, l’anno pre pandemia). Nei primi 5 mesi del 2023 l’andamento è stato buono. Ora il cambio di passo, con una gestione a due teste. «Sono certo che la straordinaria esperienza e conoscenza della strategia di brand di Eraldo permetteranno al marchio il raggiungimento del suo pieno potenziale. Lavoreremo insieme per scrivere un nuovo capitolo di Santoni», chiosa Giuseppe Santoni.