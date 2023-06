Matrimonio d'inferno tra botte e minacce di morte: il marito in cella per tre anni e otto mesi

PENNA SAN GIOVANNI - Un matrimonio d'inferno, segnato dalla violenza e dalla paura: alla fine arriva la condanna e per il marito si aprono le porte del carcere.

Sono stati i Carabinieri di Penna San Giovanni a dare esecuzione all’ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata, Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un trentunenne condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini avevan svelato un triennio d'inferno, tra il 2017 ed il 2020, vissuto dalla coniuge, di origini straniere e residente in provincia. All’epoca dei fatti e nel corso degli anni i carabinieri erano intervenuti più volte presso l’abitazione dei due conviventi per numerose chiamate e segnalazioni, a seguito delle quali era stato possibile provare un contesto di minacce di morte, percosse e azioni reiterate tali da configurare il reato di maltrattamenti in famiglia continuato; spesso in stato di alterazione psico-fisica. È stato rinchiuso nel carcere di Fermo, dove dovrà scontare la condanna a tre anni e otto mesi di reclusione.