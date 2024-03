PESARO La salute nella campagna di Fisioradi per l’8 Marzo. «Marzo per antonomasia è un mese dedicato alla riflessione sul femminile a 360 gradi - commenta l’assessore Camilla Murgia e il tema della medicina di genere è importante: occasioni come quelle offerte da Fisioradi diventano momenti preziosi di conoscenza».

Il giusto valore

«Chi veramente conosce la storia dietro l’8 marzo sa che parliamo di un evento spartiacque nel dare vita a una nuova consapevolezza della situazione femminile, che purtroppo oggi viene ridotta a evento goliardico e mediatico - spiega Maurizio Radi, fondatore e titolare di Fisioradi Medical Center - per questo abbiamo voluto riscoprire la vera essenza della ricorenza facendo omaggio a tutte le donne della provincia di un’occasione per prendere veramente coscienza della propria femminilità più intima e profonda». «Dolori durante il ciclo mestruale, durante i rapporti e incontinenza non sono “normali” ha spiegato Chiara Eusebi, specialista in riabilitazione del pavimento pelvico a Fisioradi - 28 milioni di donne soffrono di queste problematiche legate al pavimento pelvico: in Italia una donna su 4. Ma in realtà le cifre sono sottostimante, perché sono ancora troppe le donne che non riescono ad affrontare il tabù sul proprio corpo, anche giovanissime. Il nostro obiettivo, con questi incontri, è portare formazione e informazione». L’appuntamento del 6 marzo ha riscosso un grande successo di pubblico raggiungendo il sold- out: lunedì 25 marzo è previsto un nuovo open-day gratuito sullo stesso tema Fisioradi Medical Center in via Lambro 15; prenotazione obbligatoria al 3404734022.

Accanto al privato anche il pubblico pensa alla salute delle donne. «La giornata dedicata alle donne – spiega il direttore Generale Ast Pu Nadia Storti - grazie alla disponibilità degli operatori sanitari, diventa una preziosa occasione per sensibilizzare le persone sui temi della salute e della prevenzione. Educare alla prevenzione e promuovere i temi della salute sono un investimento importante perché sappiamo bene quanto l’informazione sui corretti stili di vita e sulle misure preventive, come i programmi di screening oncologici che organizza la Regione Marche, può ridurre significativamente l’incidenza di malattie e migliorare la qualità della vita. L’8 marzo è un’occasione per riflettere su questi temi e ricominciare a prendersi cura di sé». Per oggi previste visite ginecologiche gratuite presso gli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino, un ‘Info Point sulla nutrizione, Speciale Donna’ con un’apertura straordinaria dello Sportello di Consulenza Nutrizionale, in via Nitti, 30. In entrambi i asi le prenotazioni andavano effettuate entro il 7 marzo.

Le aperture

Oggi però le segreterie degli screening oncologici (mammella, colon-retto e collo dell’utero) resteranno attive per tutta la giornata per informazioni e prenotazioni. I numeri verdi dedicati agli screening oncologici gratuiti, potranno essere contattati dalle ore 8 alle ore 19: 800738073 per lo screening alla mammella, 800710977 per lo screening alla cervice uterina e 800210858 per il colon retto.