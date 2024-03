Venerdì 8 marzo sciopero generale: treni a rischio da Nord a Sud. Ecco cosa si ferma

Venerdì nero, tra maltempo generalizzato, e. Per la, l'8 marzo 2024, indetto uno sciopero generale nazionale che interessa sia i lavoratori pubblici che quelli del settore privato. Chi usufruisce di servizi come scuole e ospedali deve prestare massima attenzione. I trasporti sono stati esclusi a seguito di un intervento delma non mancheranno anche qui i disagi perché una sigla autonoma ha proclamato l'astensione. La regione Abruzzo, viste le imminenti elezioni, dovrebbe patire meno: lo ha raccomandato lo stesso Garante.