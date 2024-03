Salute della donna, tutte le iniziative gratuite delle 5 Ast delle Marche, Torrette, Inrca e Ars per l'8 Marzo

Visite gratuite, open day, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, vaccinazioni anti papilloma virus, numeri verdi e segreterie attive per l’intera giornata per informazioni e prenotazioni degli screening oncologici gratuiti. Sono numerose le iniziative dedicate alla salute della donna (adulta e giovane) promosse dalla Regione Marche in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

Le cinque AST (Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno), l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e l’INRCA, hanno previsto un fitto calendario di appuntamenti con visite ed esami gratuiti per la tutela della salute femminile. L’ARS, Agenzia Sanitaria Regionale, ha organizzato un convegno che si terrà il 26 marzo ad Ancona dedicato al tema della prevenzione.