8 marzo, obiettivo promozione dell'educazione finanziaria: La sottosegretaria marchigiana Albano traccia la rotta

ANCONA- «In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, vorrei porre l'attenzione sul tema dell'educazione finanziaria». Queste le parole di Lucia Albano, marchigiana di San Benedetto del Tronto sottosegretario all'Economia e Finanze.

LEGGI ANCHE: Alluvione nelle Marche, arrivati i primi 96 milioni per Comuni, famiglie e imprese. Ecco come saranno utilizzati

I dati

«I dati del Bilancio di Genere 2022 sui livelli d'istruzione femminile, elaborati dal Ministero dell'Economia e Finanze e basati sul consuntivo 2021, fotografano una situazione in netto miglioramento ma con la presenza di lacune in certe materie, soprattutto economico-finanziarie - spiega - Le studentesse italiane ottengono risultati inferiori nell'alfabetizzazione finanziaria sia rispetto ai maschi italiani che ai coetanei dei Paesi Ocse. I punteggi rilevati analizzati secondo la condizione occupazionale, mostrano come casalinghe e pensionate ottengano punteggi più bassi; al contrario, l'indagine mostra che avere un reddito personale da gestire aumenta le competenze in materia. Non è sorprendente, quindi, il fatto che il gruppo sociale con i risultati di alfabetizzazione finanziaria peggiori siano proprio le studentesse. Solo in Italia questo divario nasce molto presto, già in adolescenza. Visti questi dati, appare fondamentale il contributo delle istituzioni allo scopo di accrescere conoscenza e consapevolezza in materia finanziaria, anche in ottica di contrasto alla violenza di genere».