La musica marchigiana trova sempre nuovi talenti e tra questi c’è quello di Gretel, giovane cantautrice della provincia di Macerata (risiede a Corridonia) che ha pubblicato il nuovo singolo “Soltanto tu”.

Il passato lituano

Gretel, nome d'arte di Greta Palmieri, nasce in Lituania nel 1998 e fin dai 10 anni (appena arrivata in Italia) si dedica allo studio del canto (pop e jazz) da privatista partecipando ai vari stage masterclass e contest musicali. Ma la storia di questa musicista è ancora precedente al suo percorso di studio, perché legato al suo passato lituano. «Sin da piccolissima nella mia testa c’erano tante melodie, c’era tanta musica – spiega – quando i miei genitori sono venuti in Lituania per me ho cantato per loro una canzone che avevo creato per loro, una canzone in lingua lituana. Una canzone per ringraziarli e possiamo dire che quella è stata la mia prima canzone. Poi ho continuato studiando sempre la musica in tutte le forme. Il mio idolo è Laura Pausini».

La passione

La passione per la musica rimane aggrappata alla pelle di Gretel, e così oltre al canto inizia lo studio del pianoforte e della chitarra e incomincia a scrivere I suoi primi brani iniziando la strada del cantautorato. Nel corso della sua giovane carriera pubblica una trilogia dei brani in acustico: “Pioggia dei ricordi”, “L'eco dei pensieri” e “Il giardino delle Parole”. «Prima del cantautorato ci sono stati diversi contest dove ho ricevuto buoni riscontri anche solo come interprete– spiega ancora Gretel – ma è durante la pandemia che ho maturato la decisione di voler tentare la strada del cantautorato. Ho trovato anche un team di collaboratori che mi hanno e mi stanno supportando nel mio percorso». Per “Soltanto tu” è stato girato anche un video (regia di Riccardo Carota) a Macerata, in vicolo Consalvi. Nel recente passato Gretel (2023) ha preso parte ai casting della televisione di Stato di San Marino per “Una Voce Per San Marino”, non riuscendo però nell’impresa di vestirsi dei colori del Titano. Già molto attiva anche quest’anno infatti oltre al nuovo singolo la giovane artista di Corridonia prenderà parte il prossimo 8 marzo al programma di Rai2 “E viva il videobox”.

La televisione

Gretel “affronterà” le telecamere della Rai il prossimo 8 marzo e porterà due brani, una cover di “Rimmel” di Francesco De Gregori e un suo brano, l’inedito “Voragine”. E proprio questo brano sarà il prossimo singolo scelto da Greta Palmieri per proseguire il suo percorso artistico. Per quanto riguarda la data d’uscita di questo brano ancora non c’è l’ufficialità, ma avverrà sicuramente dopo l’esibizione romana di via Teulada, sede della Rai. Gretel però non dimentica l’approccio con il pubblico, cercando le occasioni per esibirsi di fronte a quanto più pubblico possibile. Ancora niente di ufficiale ma tutte le date verranno condivise attraverso le pagine social della cantautrice di Corridonia. «Durante il mese di marzo ci saranno alcune esibizioni in radio locali, poi tra marzo ed aprile ci sarà un concerto a Corridonia. Sarò ospite all’interno di una serata di beneficenza. Ci sarà un nuovo singolo, “Voragine”. Non nego che mi piacerebbe esibirmi il più possibile, confidando nelle possibilità offerte dalla stagione estiva».