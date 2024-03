La prevenzione per le donne: consulenze e visite gratuite a Civitanova nella due giorni dedicata alla salute in rosa

Dibattiti, visite e consulenze gratuite per "festeggiare", nel segno della prevenzione, la Giornata Internazionale della donna. Il Comune di Civitanova Marche insieme all'Ast di Macerata e in collaborazione con Atac Farmacie Comunali e l'Asp Paolo Ricci, dedica due giorni di appuntamenti alla salute, alla prevenzione e al benessere della donna a tutto tondo.

Gli appuntamenti

Primo appuntamento domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 21 nella sala consiliare con un incontro dal titolo "La salute vien mangiando: ma cosa?". La dottoressa Silvia Battistoni dirigente medico Ostetricia e Ginecologia interverrà con un focus su "Ossi duri anche dopo i 50 anni". Al dibattito interverrà anche la nutrizionista Edy Virgili "Cosa mangiare dal concepimento alla nascita". E' garantito il servizio di interpretariato Lis e la diretta streaming. Secondo appuntamento, venerdì 8 marzo, giorno della festa della donna, con visite e screening gratuiti in ospedale, nelle farmacie e all'Asp Paolo Ricci. All'ospedale di Civitanova fino a giovedì 7 marzo, dalle 12.30 alle 17, visite ginecologiche ed endocrinologiche gratuite per donne in età pediatrica e adolescenziale. Prenotazioni al numero 0733/823692. Grazie all'Atac tutte le donne (a digiuno) potranno chiedere, dalle 8.30 alle 10.30, la rilevazione gratuita della glicemia presso tutte le farmacie comunali. «L'8 marzo spiega la dottoressa Alberta Mengascini, coordinatrice dell'Area Riabilitativa dell'Asp Paolo Ricci l'azienda mette a disposizione screening e valutazione della postura oltre a consulenze sulle corrette abitudini per evitare il mal di schiena". Prenotazioni allo 0733/7836210.