Il sacerdote in auto travolge la sua parrocchiana: Marisa muore prima di essere soccorsa

CORRIDONIA - Il sacerdote travolge e uccide una parrocchiana: tragedia nella tragedia è quella che si è consumata questa mattina a Corridonia. L'incidente stradale è avvenuto verso le 8. Sonia Raffaeli, conosciuta da tutti come Marisa, era uscita dal bar Gelatomania in viale Trento dove aveva consumato la colazione.

Poi un colpo violentissimo, la 71enne è stata travolta dall’auto, una Fiat Panda guidata dal viceparroco della chiesa dei santi Pietro Paolo e Donato, don Ermanno Michetti, e poi sbalzata a terra.



Il rumore improvviso ha richiamato l’attenzione delle persone che erano nel bar che hanno allertato subito i soccorsi. Al loro arrivo i sanitari avevano richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza ma dopo pochi minuti è stato disposto il rientro di Icaro, il cuore di Marisa aveva smesso di battere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il viceparroco Michetti, sotto choc, ha detto di non aver visto la sua parrocchiana perché era stato abbagliato dal sole. Come da prassi, il sacerdote è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha dato esito negativo.

