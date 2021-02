Caos e parapiglia tra giovani per una rissa in piazza, una persona finisce all'ospedale

CORRIDONIA - Serata movimentata ieri in centro a Corridonia. In piazza del Popolo, a pochi passi dalla sede del municipio, è scoppiata poco dopo le 19 una rissa che ha coinvolto decine di persone, perlopiù giovani del posto, alcuni dei quali avevano alzato probabilmente un po’ troppo il gomito, anche se i dettagli della vicenda sono ancora la vaglio dei carabinieri.

Quello che si sa è che nel giro di poco sul posto sono arrivati i militari dell’Arma e un’ambulanza, chiamati dai passanti preoccupati per la situazione di grande tensione che si stava creando. I sanitari del 118 hanno soccorso un uomo rimasto ferito nel corso della colluttazione con altre persone. Per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti e per le cure mediche del caso.

All’arrivo dei carabinieri si è verificato un fuggi fuggi generale. Tuttavia i militari, sul posto sia quelli della stazione di Corridonia che, in supporto, quelli di altre stazioni della compagnia di Macerata, hanno avviato la paziente ricostruzione di quanto accaduto sentendo le testimonianze dei presenti. Sarà ora loro compito quello di accertare le singole responsabilità dei protagonisti del parapiglia in piazza.

Non si conoscono inoltre i motivi di quanto avvenuto anche se l’ipotesi che ieri sera è circolata in paese è che tutto sia partito dalla lite tra due gruppi che si è poi allargata ad altre persone. Saranno, come si diceva, gli accertamenti avviati dagli inquirenti a chiarire con maggiore esattezza la dinamica. Certo è che la notizia della serata ad alta tensione in piazza ha fatto rapidamente il giro del paese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA