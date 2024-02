CORRIDONIA Procede spedito il cantiere per la riqualificazione del campo sportivo ex Enaoli. Martedì la Lega nazionale dilettanti ha effettuato il sopralluogo per la verifica del fondo del campo, mercoledì sono stati consegnati i rotoloni del sottomanto e in questi giorni è iniziata la predisposizione per la stesura. Un appalto da 750mila euro con il quale il Comune cerca di dare nuova vita alla storica casa del calcio corridoniano, che nei programmi della precedente amministrazione avrebbe dovuto essere dismesso.

L’opera

L’opera prevede il rifacimento di tutta la recinzione perimetrale, la sostituzione completa del manto in erba sintetica, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione e l’allargamento del rettangolo di gioco per arrivare alle dimensioni di 99x50 metri. «Sin dai primi giorni dopo il nostro insediamento, abbiamo cercato una soluzione per salvare l’ex Enaoli – ricorda l’assessore allo sport Matteo Grassetti – l’abbiamo trovata un anno fa quando abbiamo ricevuto, tramite ordinanza del commissario Castelli, un finanziamento da 3,7 milioni di euro per la realizzazione di una nuova sede per l’Ipsia Corridoni. Dalla delocalizzazione dell’istituto, anziché ampliarlo usando il sedime del campo sportivo, si è potuti passare a ragionare compiutamente sulla riqualificazione della struttura. Abbiamo approntato il progetto in tempi brevissimi, fatto la gara e affidato i lavori lo scorso settembre. Stiamo andando avanti secondo le tempistiche, nelle prossime settimane partirà la posa del manto, meteo permettendo».

Successivamente, completato l’intervento al campo vero e proprio, inizieranno i lavori per gli spogliatoi, con riqualificazione e certificazione degli impianti e abbattimento delle barriere architettoniche sia per l'adeguamento dell'accesso sia per i servizi all'interno. «L’Enaoli è il cuore pulsante del calcio cittadino – rimarca Grassetti – stiamo facendo del nostro meglio affinché i ragazzi possano tornare ad utilizzarlo nel minor tempo possibile». Parlando di strutture sportive, da inizio febbraio è consentito ai ragazzi il libero accesso al campo da gioco nell'area del circolo del quartiere Beati, dove sono stati ultimati i lavori per la posa del nuovo manto in erba sintetica.