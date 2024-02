MONTECASSIANO Ora è ufficiale: Leonardo Catena tenterà il tris. Dopo l’appello della maggioranza dei giorni scorsi, il sindaco ha sciolto la riserva e ha detto sì: sarà ancora lui alla testa della coalizione di centrosinistra, sfruttando l’occasione concessa dal cambio di legislazione che ha aperto al terzo mandato per i sindaci uscenti nei Comuni tra 5 e 15mila abitanti.

La stima

«Devo ammettere – dichiara Catena – che l'attestazione di stima delle persone con cui ho lavorato dieci anni senza mai un serio dissidio né tantomeno liti, mi fa piacere non solo dal punto di vista politico ma soprattutto da quello umano. Li ringrazio molto per le belle parole nei miei confronti. Sono stati dieci anni appassionanti e al contempo difficili. Abbiamo affrontato gli eventi sismici, la pandemia, gli eventi meteo avversi (siamo nel cratere dell'alluvione di settembre 2022), la crisi economica, il crescente disagio sociale, i tagli ai trasferimenti statali ai Comuni, la recente crisi energetica e gli effetti dell’inflazione sui conti privati e pubblici».

Il contesto

«Nonostante questo contesto - prosegue - siamo riusciti grazie al lavoro di squadra, alla dedizione al bene pubblico, alla collaborazione con gli uffici, non solo a superare le difficoltà ma a raggiungere risultati insperati». Catena fa un lunghissimo elenco dei risultati centrati nel suo decennio alla guida delle città, rivendicando la bontà delle sue scelte: dalle opere pubbliche al turismo, passando per il sociale e gli spettacoli. Non è però solo la voglia di portare a termine i tanti lavori avviati che ha convinto Catena a riprovarci.

«So che ciò significa sottrarre del tempo prezioso alla mia famiglia e in parte ai miei impegni professionali, questo mi ha fatto dubitare e ringrazio sia i familiari che i colleghi per la comprensione – finisce il sindaco – però c’è una cosa che mi ha spinto ancora di più ad accettare la proposta di ricandidatura, ossia il desiderio di vedere che le cose possono cambiare in meglio, di contribuire a quel cambiamento non più rinviabile rispetto ai temi del cambiamento climatico, impegnarsi per una società più giusta, solidale e inclusiva, una comunità dove l’educazione e la gentilezza abbiano il sopravvento sui sentimenti di odio e inciviltà. Sarà un impegno gravoso, se i cittadini mi riconfermeranno la fiducia, ma spero di essermi guadagnato il loro rispetto e tutti sanno di poter contare sulla mia disponibilità e sul mio impegno».