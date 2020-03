Il sindaco Catena positivo al Covid19: dipendenti comunali in isolamento: servizi a rischio

MONTECASSIANO- Salgono a 32 i casi positivi al Covid-19 nel Maceratese; tra questi anche il primo cittadino di Montecassiano Leonardo Catena. «Da giorni sono a lavoro per prepararci all’emergenza sanitaria del Coronavirus e questo mi aveva distratto dal fatto che anch’io potessi essere contagiato – si legge nel post social del primo cittadino -. Da domenica 8, in tarda serata, ho cominciato a non sentirmi bene e per precauzione mi sono messo in isolamento a casa senza avere più contatti».

«Visto che la febbre continuava a restare alta con il medico di famiglia si è deciso di fare il tampone i cui risultati sono arrivati questa mattina (ieri, ndr.): sono positivo. A parte febbre alta e dolori articolari non ho altri sintomi per il momento. Con il servizio igiene dell’Asur abbiamo provato a ricostruire i miei contatti delle ultime due settimane a ritroso da domenica 8 marzo. Scrivo questo post sia per rassicurarvi sulle mie condizioni di salute che per dare modo a chi si è relazionato con me in modo ravvicinato di contattare il proprio medico di famiglia nel caso in cui manifesti sintomi. Chiaramente il fatto che sia entrato in contatto con diversi dipendenti comunali e che ciò implica per loro un isolamento per due settimane, questo significa che alcuni servizi potrebbero non funzionare regolarmente in questo periodo. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro straordinario».



