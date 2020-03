Coronavirus, un'altra giornata in trincea nelle Marche, record di nuovi contagiati: 133, il totale sale a 725. Allarme Pesaro: +93/ La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - L'allarme Covid-19 non molla la presa e il contagio da Coronavirus non rallenta la sua corsa nelle Marche. Il quotidiano aggiornamento del Gores (Gruppo Operativo Regionale per l'Emergenza Sanitaria) mostra, nella nostra regione, 133 nuovi tamponi risultati positivi (l'incremento giornaliero più alto dall'inizio dell'emeregnza) , portando così il totale dall'inizio del contagio a 729.

E' il numero di tamponi positivi più alto registrato dall'inizio dell'epidemia ed anche la percentuale su quelli effettuati è abbastanza alta: 133 su 311. E, malgrado le misure intraprese dal Governo e dalla Regione, non accenna a rallentare la curva dei contagi.





Resta la Proncia di Pesaro la più colpita dai contagi e anche quella con l'incremento giornaliero di gran lungo più alto, con 496 casi (+93). Segue Ancona con 158 (+16), Macerata con 48 (+16), Fermo con 16 (+5) e Ascoli con 2(+1). In tutta la regione sono 422 le persone ricoverate, di cui 85 in terapia intensiva. Salgono non di poco anche le persone in isolamento, che ora sono 2.642 (+416), di cui 319 sono operatori sanitari (+27).

Ultimo aggiornamento: 12:33

