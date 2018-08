Auto distrutta dalle fiamme: il piromane è l'ex fidanzato, denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Incendia l’auto della ex. Dopo qualche giorno viene trovato in strada con un coltello: denunciato un giovane di 23 anni. Per la polizia è lui l’autore dell’a un’auto parcheggiata in via Lombardia a Colbuccaro di Corridonia. Martedì sera il ragazzo è stato controllato a Macerata da una pattuglia della Squadra Volante ed è stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 15 centimetri.L’auto incendiata la scorsa settimana è una Fiat Punto di colore blu di proprietà di una giovane di Corridonia che alle 6 del mattino era stata svegliata di soprassalto dal rogo. I poliziotti sin da subito avevano capito che il rogo aveva un’origine dolosa e avevano raccolto le testimonianze della proprietaria della Punto e di altri residenti. Neppure la giovane aveva avuto dubbi sulla natura dell’incendio tanto che qualche ora dopo il rogo, sul suo profilo Facebook, aveva postato le foto della macchina divorata dalle fiamme accompagnate da un monito: «Sappi che non la passerai liscia e questa è una promessa».