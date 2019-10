Corridonia, arrestato un imprenditore sorpreso a rubare mobili in un capannone. Complici in fuga

CORRIDONIA - Sorpreso a rubare mobili in un capannone, con il dubbio che non fosse la prima volta: arrestato un imprenditore di 41 anni.

Macerata, ladro incappucciato, finisce nel mirino il deposito dell’Apm

Pesaro, i ladri all'assalto del bar della stazione: indagini sui video delle telecamere

E' successo a Corridonia, dove un residente della zona ha lanciato l'allarme sulla presenza di intrusi all'interno del capannone della "Paganelli Legnami", in via Conce. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno notato luci di torce all'interno della struttura, sintomo del furto in corso. Entrando hanno visto tre uomini: due sono riusciti a scappare, uno, il 41enne, è tato fermato. I tre avevavno già caricato su un furone un grosso tavolo di legno massello e si accingevano farlo anche con un altro tavolo e alcune sedie, già accatastate. A casa dell'imprenditore, ora ai domiciliari, i carabinieri hanno trovato altre 24 sedie idetiche a quelle che stavano per essere sottratte, probabilmnete rubate in un'occasione precedente.

Ultimo aggiornamento: 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA