Macerata, ladro incappucciato, finisce nel mirino il deposito dell’Apm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ladro incappucciato tenta ilin una delle sedi dell’Apm, quella in via Esino, a Piediripa. Ma è scattato l’allarme, la pattuglia dell’Axitea è intervenuta immediatamente sul posto e il colpo, fortunatamente, si è concluso con un nulla di fatto.E l’aspirantesi è visto costretto a scappare via, di corsa e a mani vuote, per evitare di venire scoperto. Senza neppure riuscire ad entrare nel deposito che aveva preso di mira.