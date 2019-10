Pesaro, i ladri all'assalto del bar della stazione: indagini sui video delle telecamere

PESARO - Resta sempre una zona calda quella compresa tra la stazione del treno e delle corriere. Non solo per episodi legati allo spaccio di droga, ma anche per un tentato furto nella notte tra giovedì e venerdì. I ladri hanno cercato di forzare la porta nei locali del bar autolinee a fianco la stazione degli autobus.

Stando a quanto riscontrato dalla polizia i malviventi avrebbero cercato di manomettere la serratura, ma forse disturbati da qualche passaggio improvviso, hanno desistito e hanno cambiato idea. La mattinata successiva il titolare del bar si è accorto subito del tentativo di manomissione e ha dato l’allarme alla polizia che è intervenuta con la volante per i rilievi del caso. Verranno visionate le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili. Non è difficile che possa essere stato un balordo in cerca di qualche soldo magari per comprarsi dello stupefacente.

