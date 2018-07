S'accascia improvvisamente davanti a casa: uomo portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Avverte un malore davanti casa e si accascia a terra. Il sessantottenne, soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano circa le 11.30 quando si è verificato l'episodio in via Rossini di Corridonia. L'uomo era davanti alla sua abitazione quando improvvisamente è stato colto da malore ed è caduto a terra.