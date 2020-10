Stretta Covid alle serate fuori: multati 22 ragazzi senza mascherina, chiuso un bar

TOLENTINO - Stretta Covid alla movida: nella morsa dei controlli deli carabinieri e della polizia locale di Tolentino sono finiti 22 ragazzi senza mascherina, multati, ed un bar che ha violato le rnome di prevenzione, multato e chiuso.

I militari della compagnia di Tolentino ed il personale della Polizia Locale hanno eseguito numerosi servizi congiunti di controllo territorio volti non solo al mero contrasto dei reati in genere ma soprattutto al controllo della perfetta aderenza alle norme imposte dal Governo per il contrasto alla pandemia da coronavirus. Nel corso di quattro controlli svolti in orario pomeridiano, serale notturno svolti nelle ultime due settimane sono state controllate più di 600 persone, per lo più giovani e minorenni. Nonostante buona parte delle persone controllate abbia rispettato l'obbligo di indossare la mascherina, 22 persone sono state sanzionate per non averla indossata in presenza di altre persone o perché non l'avevano proprio con sé.

I soggetti sanzionati dovranno pagare la contravvenzione di €400, ridotta a 288 se pagata nei primi 5 giorni.

Un bar di Tolentino, inoltre, è stato chiuso per non aver rispettato molte delle norme imposte dal Governo. Nella fattispecie, il bar non solo, a distanza di sette mesi dall'inizio della pandemia e dalla prima quarantena, non aveva ancora adeguato la segnaletica interna ed esterna del locale, ma non aveva ancora predisposto il registro delle sanificazioni periodiche del locale e non aveva mai svolto formazione ed informazione al proprio personale dipendente in merito alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ed il rischio da nuovo coronavirus. Il bar è stato chiuso per 5 giorni e la Prefettura dovrà pronunciarsi in merito ad un eventuale prolungamento della chiusura.

