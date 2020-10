Coronavirus, scendono i nuovi positivi delle Marche (98), ma crollano i tamponi e la percentuale si impenna/ La mappa del contagio

ANCONA - Coronavirus, scendono i nuovi positivi delle Marche, ma crollano i tamponi e la percentuale si impenna. Oggi, lunedì 19 ottobre, il Gores ha infatti segnalato 98 positivi contro i 204 di ieri. ma con molti meno tamponi analizzati: 694 (ieri erano stati 1.662). Tanto che si impenna la percentuale di positività: dal 12,2% di ieri al 14,1% di oggi.

LEGGI ANCHE:

Calcetto addio, Conte ferma le partitelle: avanti solo i tornei federali. Museruole alla movida/ Tutte le norme

Gli studenti delle superiori entrano alle 9, le chiavi della movida nelle mani dei sindaci

LA MAPPA DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1217 tamponi: 694 nel percorso nuove diagnosi e 523 nel percorso guariti. I positivi sono 98 nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di Macerata, 57 in provincia di Ancona, 13 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Fermo, 5 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (13 casi rilevati), contatti in setting domestico (21 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (15 casi rilevati), contatti in setting comunitario (17 casi rilevati), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (12 casi rilevati), 2 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (5 casi). Di 8 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA