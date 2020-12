Gli affetti più forti del coronavirus: alla casa di riposo arriva la "camera degli abbracci"

MONTECASSIANO - In vista del Natale, alla casa di riposo Romolo Murri di Montecassiano è stato trovato il modo di poter fare avvicinare gli ospiti ai loro cari e finalmente riabbracciarli.

LEGGI ANCHE:

È stata allestita la stanza degli abbracci che consiste in uno spazio riservato dove i familiari possono incontrare il loro caro e circondarlo di affetto in tutta sicurezza con la protezione di una speciale tenda di materiale morbido e trasparente dotata di appositi manicotti dove introdurre le braccia.

È questo il regalo natalizio dell’amministrazione comunale per gli ospiti della casa di riposo che così potranno riavvicinarsi anche fisicamente ai loro parenti. L’assessore ai servizi sociali Katia Acciarresi dichiara: «Come amministrazione abbiamo particolarmente a cuore i nostri anziani, senza passato non si costruisce il futuro. Ringrazio i dipendenti comunali e gli operatori che lavorano alla nostra casa di riposo». Ieri mattina i volontari dell’associazione Cyclostile hanno allietato gli ospiti della casa di di riposo con tanti canti allegri eseguiti nel piazzale. Aggiunge il sindaco Leonardo Catena: «Un’altra piccola iniziativa per manifestare la massima vicinanza possibile alla persone più fragili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA