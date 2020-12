​Aumentano i positivi alla casa di riposo di Sarnano. A Recanati muore una 61enne

MACERATA - Cresce il numero dei positivi nella casa di riposo di Sarnano. A seguito dei tamponi effettuati sono stati registrati nove nuovi contagi tra gli ospiti e tre tra gli operatori sanitari della struttura del comune montano; in totale sono quindi 15 gli anziani positivi e quattro gli operatori.



«Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con Pars, Asur e Usca per offrire adeguata assistenza ai positivi e garantire i servizi agli altri ospiti che devono comunque sopportare il disagio generato dalla situazione di emergenza della struttura – ha fatto sapere il sindaco Luca Piergentili -. Le famiglie dei positivi sono state informate delle condizioni dei propri congiunti e auspichiamo in tempi brevi l’intervento del personale specializzato dell’Esercito italiano che abbiamo richiesto all’indomani del manifestarsi delle prime positività e sollecitato alla luce della situazione attuale». Intanto si continuano a registrare decessi legati al Covid 19 in provincia: due ieri nel Maceratese secondo il consueto bollettino del Servizio sanità della Regione Marche. Si tratta di una 61enne di Recanati, Angela Tridenti, che si trovava all’ospedale Murri di Fermo e di una donna di 85 anni di Civitanova ricoverata all’ospedale di Torrette di Ancona. Tridenti da tempo combatteva anche contro una malattia ed era stata ricoverata alcuni giorni fa per l’aggravarsi delle sue condizioni. Ieri in provincia sono stati registrati 92 nuovi contagi mentre rimangono stabili le persone in isolamento domiciliare che sono 1491; di queste 193 presentano sintomi mentre 86 sono operatori sanitari. Aumentano i ricoveri in terapia semintensiva mentre diminuiscono quelli nei reparti non intensivi. Sono 11 i pazienti che si trovano in terapia intensiva al Covid center di Civitanova; 34 quelli in semi intensiva tra Macerata e Civitanova (il giorno prima erano 31) e infine sono 60 i contagiati ricoverati nei reparti non intensivi (erano 65 il giorno precedente).

