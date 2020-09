Norme anti Covid non rispettate: multe per tre negozi, due saranno anche chiusi per 5 giorni

CIVITANOVA - Ancora una serie di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, nei guai i proprietari di tre locali lungo la costa. In due casi, le saracinesche dei locali in questione resteranno abbassate per cinque giorni.

La prima è una pizzeria sul lungomare Sud, la seconda un bar-gelateria che si trova in piazza XX settembre e l’ultima, invece, è un minimarket situato al piano terra del condominio multietnico dell’Hotel House, a Porto Recanati. All'interno dei tre locali è scattato il blitz da parte dei carabinieri, che ha portato ad accertare una serie di violazioni. In tutte e tre i casi, infatti, sono state accertate irregolarità relative al mancato impianto ed aggiornamento del registro delle operazioni di igienizzazione, l’omessa informazione ai clienti delle misure di prevenzione del Covid-19, la presenza di avventori e dipendenti sprovvisti di mascherina.

