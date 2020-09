Coronavirus, sono 17 i nuovi positivi nelle Marche: 8 sono sintomatici/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, nelle Marche sono 17 i nuovi positivi registrati oggi, mercoledì 2 settembre. Un numero non altissimo, ma a colpire sono gli 8 sintomatici.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1257 tamponi: 924 nel percorso nuove diagnosi e 333 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Pesaro - Urbino, 3 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 4 rientri dall'estero (Albania e Ucraina), 1 rientro dalla Sardegna, 2 contatti in ambiente domestico, un contatto in ambiente di lavoro e un caso in fase di verifica.