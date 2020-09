Macerata, la coppia scoppia: lui chiama i carabinieri, lei finisce all'ospedale

MACERATA - Scoppia una lite in casa, lui chiama i carabinieri, lei viene trasportata in ospedale. È ancora da chiarire quanto successo la sera di domenica nell’abitazione di una coppia che vive in un comune a pochi chilometri da Macerata.

Tutto è iniziato dopo le ore 22 quando al 112 è arrivata la telefonata di un uomo che chiedeva l’intervento dei carabinieri. In casa era in corso un’accesa discussione con la compagna e l’uomo aveva richiesto ai militari di intervenire.



Agli uomini dell’Arma è stato fornito l’indirizzo di casa e nel giro di pochi minuti sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. La coppia di conviventi, entrambi italiani, da quanto emerso si erano prima aggrediti verbalmente poi la discussione, sembra, avrebbe preso un’altra piega, più violenta.

Sul posto poco dopo è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha portato la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento sono in corso ulteriori verifiche da parte dei carabinieri del Norm diretto dal tenente Massimiliano D’Antonio per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I militari dovranno accertare quello che è avvenuto all’interno dell’abitazione per valutare se sussistono eventuali profili di reato. A tale proposito importanti saranno le dichiarazioni di entrambi i conviventi e quanto refertato in ospedale alla donna.

