POLLENZA Ordinano due fiorentine, mangiano e poi, come se nulla fosse, approfittando del fatto che i proprietari del ristorante, in quel momento, stavano facendo altro, si alzano dal tavolo e se ne vanno senza pagare il conto. L’amarezza del figlio del proprietario del ristorante: «Non è per i soldi, ma è il gesto. Se ne sono andati come se stessero rubando».



L’allarme



È quanto accaduto l’altro ieri sera, intorno alle ore 21, nel ristorante “Alla scaletta”, di Casette Verdini, a Pollenza. Due uomini sono entrati e, come se fossero due clienti come tanti, si sono seduti al tavolo e hanno ordinato due fiorentine del peso di un chilo e cento grammi l’una.

«Dopo circa quaranta minuti, dopo che avevano mangiato, quei due signori sono scappati via – ha raccontato Tommaso Giustozzi, figlio del proprietario del ristorante “Alla scaletta” – Abbiamo visto quanto accaduto dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non li avevamo mai visti prima. E anche quando siamo andati a prendere l’ordine e poi a sparecchiare parlavano poco. Fatto sta che hanno agito come se stessero rubando». Hanno approfittato del fatto che la proprietaria in quel momento era entrata nella cucina, mentre un’altra era impegnata a fare il conto ad altri clienti.

Conto da 120 euro

«Non è per il conto, che era di circa 120 euro, ma è il gesto che lascia amareggiati. Non sono né i primi né gli ultimi a fare una cosa del genere», conclude Giustozzi. I due, appunto, subito dopo aver mangiato si sono alzati frettolosamente dal tavolo e, approfittando del fatto che in sala nessuno li stesse osservando, sono scappati dal ristorante, allontanandosi poi a bordo di un’auto. Quando i proprietari del ristorante se ne sono accorti, dei due non c’era già più traccia. Invano li hanno cercati prima in bagno e poi fuori dal locale, pensando che magari i due stessero fumando una sigaretta prima di pagare. I due signori si erano già dileguati senza pagare il conto. Come si diceva, tutta la scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del ristorante di Pollenza. L’episodio in questione verrà denunciato alle forze dell’ordine. Un fermo immagine con i due clienti è stato pubblicato sui social. «Gentilmente, qualcuno riconosce questi due signori?», scrive nel post Tommaso Giustozzi rivolgendosi al popolo della rete. Con la speranza di poterli rintracciare.